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Trump gümrük vergisini açıkladı, otomobil üreticilerinin hisseleri çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkede üretilmeyen otomobillere ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Asyalı otomobil üreticilerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

Haber Merkezi
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Trump gümrük vergisini açıkladı, otomobil üreticilerinin hisseleri çakıldı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkede üretilmeyen otomobillere ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Asyalı otomobil üreticilerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

Japonya merkezli otomotiv devleri Toyota ve Honda sırasıyla yüzde 3,69 ve yüzde 2,91 değer kaybederken, Meksika’da iki fabrikası bulunan Nissan yüzde 2,92 düşüş yaşadı. Mazda Motor yüzde 6’yı aşan bir kayıpla en çok etkilenen şirketlerden biri olurken, Mitsubishi Motor hisseleri de yüzde 4,9 oranında geriledi.

Güney Koreli üretici Kia Motors’un, Meksika’daki üretim tesisine rağmen yüzde 2,76 değer kaybettiği görülürken, Çinli otomotiv şirketlerinden Nio yüzde 3,94, Xpeng ise yüzde 1,97 düşüş yaşadı.

Yıllık 100 milyar dolardan fazla ek gelir

Beyaz Saray danışmanı Will Scharf, yeni tarifelerin mevcut gümrük vergilerine ek olarak "yabancı yapımı otomobiller ve hafif ticari araçlar" için geçerli olacağını duyurdu. Yeni düzenlemenin 2 Nisan’da yürürlüğe gireceği belirtilirken, tarifelerin tam kapsamı konusunda belirsizlik sürüyor.

Otomotiv sektöründeki küresel tedarik zincirine dikkat çeken iSeeCars başanalisti Karl Brauer, "ABD'de satış yapan tüm otomobil üreticileri Çin başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen parçalara bağımlı" dedi. Brauer, bu durumun montajın ABD'de yapılmasına rağmen üretim maliyetlerini artıracağını, bunun da ya şirketlerin kâr marjlarını daraltacağını ya da fiyat artışı olarak tüketicilere yansıyacağını vurguladı.

Beyaz Saray yetkilileri, getirilecek yeni vergilerin ABD ekonomisine yıllık 100 milyar dolardan fazla ek gelir sağlamasını bekliyor.

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