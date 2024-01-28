ABD Gazze konusunda İsrail'e karşı silah tedarikini "koz olarak" kullanabilir

NBC'ye konuşan biri eski 4 hükümet yetkilisi, Beyaz Saray'ın talimatıyla Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) İsrail'in istediği, "koz olarak kullanılabilecek" silahları incelediğini iddia etti.

Gazze'de sivillere yönelik saldırıların azaltılması ve insani yardım koridorlarının açılması gibi talepler konusunda İsrail'le haftalardır süren görüşmelerin Beyaz Sarayın beklediğinden daha az sonuç vermesi üzerine ABD'nin silah teslimatını yavaşlatmayı veya duraklatmayı düşündüğü öne sürüldü.

İsrail'in, ABD'den hava bombaları, mühimmat ve hava savunma sistemleri dahil olmak üzere daha fazla silah istediği, silah yardımının "koz olarak" kullanılması konusunda henüz herhangi bir karar alınmadığı belirtildi.

ABD'li yetkililerin, İsrail'e silah tedarikinin durdurulması veya ertelenmesi halinde ortaya çıkabilecek olası sonuçları değerlendirdiği iddia edildi.

Biden yönetiminden üst düzey yetkililerin, Han Yunus'ta kötüleşen insani koşulları örnek göstererek İsrail'in Filistinli sivillere yönelik zararı en aza indirmek için daha fazla özen göstermesi yönündeki çağrıları sıklıkla göz ardı etmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıkları öne sürüldü.

Biden ve Beyaz Saray yetkililerinin, uzun süredir İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı yönetme biçimine öfkeli olduğu, bu hayal kırıklığının son zamanlarda Pentagon'da da arttığı iddia edildi.

Biden, haftalardır İsrail'in askeri taktiklerini değiştirmesi için elinden geleni yaptığını savunuyordu.

Biden, 8 Ocak'ta programda konuşurken protestocuların ateşkes çağrısı yapması üzerine, "Gazze'deki askeri operasyonlarının sayısını azaltmaları ve de önemli ölçüde oradan çıkmalarını sağlamak için İsrail hükümetiyle sessizce çalışıyorum. Bunu yapmak için elimden gelen her şeyi kullandım." açıklamasında bulunmuştu.