ABD Hava Kuvvetlerinin gösteri uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerinin (USAF) gösteri ekibindeki F-16 tipi bir savaş uçağının Kaliforniya eyaletinin güneyinde düştüğü bildirildi.

Nellis Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yapılan açıklamaya göre, USAF bünyesindeki "Thunderbirds" akrobasi timine bağlı F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, San Bernardino bölgesinde Trona Havalimanı yakınlarında düştü.

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanının açıklamasında ise düşüş öncesi uçaktan kendini fırlatmayı başaran pilotun, hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın Los Angeles'ın yaklaşık 290 kilometre kuzeyindeki Trona bölgesinde "Kaliforniya'daki kontrollü hava sahası üzerinde" bir eğitim görevine katıldığı aktarıldı.

Savaş uçağının düşüş sebebinin araştırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Resmi ismi "ABD Hava Kuvvetleri Hava Gösteri Filosu" olan ve halk arasında "Thunderbirds" şeklinde tanınan filo, havada yüksek hızda ve gösterişli akrobasi gösterileri sergiliyor.

