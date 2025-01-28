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ABD Hazine Bakanı onaylandı

Bessent, Senato'nun onayını kazanarak ABD Hazine Bakanı oldu.

Haber Merkezi
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ABD Hazine Bakanı onaylandı
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ABD Senatosu pazartesi günü yaptığı oylamayla Scott Bessent'i Başkan Donald Trump'ın yönetiminde Hazine Bakanı olarak onayladı.

Senato 68-29 oyla Wall Street'in deneyimli ismi Bessent'i onaylarken 16 Demokrat da Cumhuriyetçilerin tamamına katılarak Bessent'i bu göreve seçti.

Key Square Group'un kurucusu olan Bessent, vergi politikası konusunda fikir sahibi olmak da dahil olmak üzere Trump'ın ekonomik gündemini yürürlüğe koymasına yardımcı olacak kilit bir rol oynayacak.

Bessent, Başkan Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'dan gelen ürünlere vergi tehdidinde bulunmasıyla yeniden gündeme gelecek olan kademeli gümrük tarifelerini destekledi.

Bessent için bir başka odak noktası da 2018'de yürürlüğe giren vergi revizyonu olan Vergi Kesintileri ve İstihdam Yasası olacak. Vergi kanunundaki bir dizi hükmün süresi 2025 sonunda dolacak ve Kongre'nin bu indirimleri uzatmak için harekete geçmesi gerekecek.

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