ABD, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkarılabileceği sinyali verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından, terör örgütü listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ilişkin "tüm uygun adımların atılacağı" açıklamasıyla örgütün listeden çıkarılabileceği sinyali verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Başkan Donald Trump'ın dün imzaladığı Suriye'ye yaptırımları sonlandıran başkanlık kararnamesine ilişkin detaylı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sona eren yaptırımların yanı sıra devrik rejim lideri Beşar Esad ve destekçileri, insan hakları ihlalinde bulunanlar, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler ve DEAŞ ve bağlantılı örgütlere yönelik yaptırımların devam ettiği hatırlatıldı.

Sezar Yasası'nın (Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası) tamamen askıya alınma ihtimalinin de değerlendirileceği belirtilen açıklamada, yabancı terör örgütleri listesinde bulunan HTŞ konusunda "tüm uygun adımların atılacağı" ifade edildi.

Açıklamada, "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT)" listesinde yer alan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın durumunun gözden geçirileceği vurgulandı.

Suriye'ye yaptırımlar kalkmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı" ifadesi kullanılmıştı.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması istenilen açıklamada, ayrıca yönetimden, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edilmişti.

Sezar Yasası

ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası", dönemin başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yasanın yürürlüğe girdiği 17 Haziran'da "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, Beşar Esad ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ile kurumu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Yasaya göre rejime, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanıyor.