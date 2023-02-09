ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 196 bin kişi oldu. Beklenti 190 bin kişi olması yönündeydi.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, önceki hafta 183 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunulmuştu.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 189 bin 250 seviyesine geriledi.​

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 28 Ocak ile biten haftada 1.688 milyon seviyesine yükseldi.​