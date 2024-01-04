ABD: Kızıldeniz'de ticari gemilere patlayıcı yüklü insansız bot fırlatıldı

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Koramiral Brad Cooper, Kızıldeniz'de bu sabah Yemen'den uluslararası nakliye hattına doğru "tek yönlü" patlayıcı dolu insansız bir botun fırlatıldığını, botun ticari gemilere yaklaşık 3 kilometre mesafede herhangi bir araca çarpmadan infilak ettiğini belirtti.

Husiler tarafından fırlatılan patlayıcı yüklü insansız botun herhangi bir müdahalede bulunulmadan etkisiz hale geldiğini kaydeden Cooper, botu Husiler için "yeni bir yetenek" olarak nitelendirdi.

Cooper, botun "açık bir şekilde zarar vermeyi amaçladığı" değerlendirmesinde bulunarak, 18 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de uluslararası nakliye yollarında Husiler tarafından 25 saldırı düzenlendiğini söyledi.

Aralık 2023'te ABD'nin öncülüğünde Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı oluşturulan "Refah Muhafızı Operasyonu'na (Operation Prosperity Guardian)" değinen Cooper, söz konusu misyonunun devreye girmesinden bu yana yaklaşık 1500 ticari geminin Kızıldeniz'den güvenli şekilde geçtiğini savundu.

Cooper, 22 ülkenin dahil olduğu söz konusu deniz gücünün Kızıldeniz'deki ticari akışa olumlu bir etkisi olduğunu belirtti. Cooper, diğer yandan bölgedeki tehdidin farkında olduklarını ve Husilerin saldırılarına devam etmelerini beklediklerini kaydetti.

Kızıldeniz'de gerilim nasıl arttı?

Son dönemlerde Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.