ABD sayısı 100 binleri bulan göçmelerin yasal statüsünü yenilemeyecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin ABD'ye gelen yüz binlerce göçmenin geçici giriş programını yenilemeyeceğini açıkladı.

Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan Ekim 2022'den bu yana yaklaşık 530 bin göçmen ABD'ye hava yoluyla giriş yapmıştı. Bu göçmenler, gelecek haftalarda sona erecek olan “şartlı tahliye” programı kapsamında iki yıllık hibe almıştı.

Bu göçmenlerin çoğu, diğer oturum programları kapsamında ülkede kalmayı sürdürebilme hakkına sahip olarak kalıyor.

Şartlı tahliye programı ile mevcut ABD'li sponsorları olan göçmenlerin insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli bir kamu yararı sağlaması halinde ülkeye girmelerine izin veriliyor. Yurt dışından gelen yeni başvurular kabul edilmeye devam edilecek.

Sınır kısıtlamalarıyla geçişler son aylarda düşüşe geçti

Euronews haberine göre, ABD Başkanı Biden'ın yönetimi, göçmenlere yasal yollardan giriş yapma imkânı sağlamak ve ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri azaltmak amacıyla şartlı tahliye programını başlatmıştı.

Biden'ın başkanlığı döneminde rekor sayıda göçmen yasadışı geçiş yaparken yakalandı ancak Biden'ın yeni sınır kısıtlamaları getirmesiyle geçişler son aylarda düşüşe geçti.

Seçimlerin ana konusu: Göçmenler

Ülkedeki göçmenlik konusu, Demokratların adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile şartlı tahliye programını eleştiren Cumhuriyetçi Donald Trump'ı karşı karşıya getirecek olan 5 Kasım seçimlerinde en önemli seçmen sorunlarından biri olarak görülüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Naree Ketudat yaptığı açıklamada, dört uyruk için şartlı tahliye programını yenilememe kararının, program başlatıldığında bakanlık tarafından özetlenen planı takiben uygulandığını ifade etti.

Ketudat, ABD'de kalma izni olmayan göçmenlerin “izin verilen şartlı tahliye süreleri dolmadan önce ABD'yi terk etmeleri gerekeceğini ya da sınır dışı işlemlerine tabi tutulabileceklerini” belirtti.

Ukraynalılar ve Afganlar için ise diğer şartlı tahliye programları uzatıldı.

4 ülkenin vatandaşlarına ayrıcalık var

CHNV (Kübalılar, Haitililer, Nikaragualılar ve Venezuelalılar için Şartlı Tahliye) olarak adlandırılan şartlı tahliye programı kapsamında girişlerine izin verilen dört uyruktan çoğunun ABD'de kalmak için başka yolları bulunuyor.

Pek çok Kübalı, 1966 tarihli Küba Uyum Yasası kapsamında daimî ikamet ve nihai vatandaşlık için uygunluk sağlayabiliyor.

ABD'deki Haitililerin ve Venezuelalıların çoğu da kendilerine sınır dışı edilmeme ve çalışma izni veren Geçici Koruma Statüsü'ne hak kazanmış durumda.

Bu dört milletten kişiler ayrıca iltica başvurusunda da bulunabiliyor.