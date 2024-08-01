  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD seçim anketi: Trump ile Harris arasındaki oy farkı 1,3 puana düştü
Takip Et

ABD seçim anketi: Trump ile Harris arasındaki oy farkı 1,3 puana düştü

ABD'de yapılan bir ankete göre, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump ile muhtemel rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki puan farkı 1,3'e düştü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD seçim anketi: Trump ile Harris arasındaki oy farkı 1,3 puana düştü
Takip Et

The Cook Political Report isimli anket şirketi, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin son 60 günde yapılmış 15 anketin sonuçlarını derledi.

Demokratların oy oranı yüzde 44,7'den yüzde 46,2'ye çıktı

Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilmeden önce Trump ile arasında rakibi lehine ortalama 2,7 puan farkı bulunuyordu.

Ancak Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Harris'in muhtemel aday olarak ön plana çıkmasının ardından Demokratların oy oranı yüzde 44,7'den yüzde 46,2'ye çıktı.

Böylece yüzde 47,5 oy alan Trump ile Harris arasındaki puan farkı 1,3'e düştü.

Kadınların çoğunluğu Harris'i, erkeklerin çoğunluğu ise Trump'ı tercih ederken, siyahi Amerikalıların yüzde 72,4'ü Harris'e, yüzde 19,3'ü Trump'a oy vermeyi düşünüyor.

Harris, etnik kökeniyle ilgili yorumda bulunan Trump'ı "bölücülük ve saygısızlık" yapmakla suçladıHarris, etnik kökeniyle ilgili yorumda bulunan Trump'ı "bölücülük ve saygısızlık" yapmakla suçladıEkonomi

 

Dünya
İsrail'in saldırıları 300 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 480'e yükseldi
İsrail'in saldırıları 300 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 480'e yükseldi
Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığı konusunda anlaştı
Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığı konusunda anlaştı
DSÖ Sözcüsü Harris: Gazze'de 2 milyonu aşkın insana sadece 1400 yatak düşüyor
DSÖ Sözcüsü Harris: Gazze'de 2 milyonu aşkın insana sadece 1400 yatak düşüyor
Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi
Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi
Trump'a anket şoku: Harris’in gerisinde kalmaya başladı
Trump'a anket şoku: Harris’in gerisinde kalmaya başladı
Haniye’nin öldürülmesinin çok ağır sonuçları olacak
Haniye’nin öldürülmesinin çok ağır sonuçları olacak