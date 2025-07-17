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Irak'ta alışveriş merkezinde yangın faciası | 3 günlük yas ilan edildi

Irak'taki bir alışveriş merkezinde 61 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.

Haber Merkezi
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Irak'ta alışveriş merkezinde yangın faciası | 3 günlük yas ilan edildi
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Irak Bakanlar Kurulu, başkent Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Vasıt vilayetinin El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Irak İçişleri Bakanlığı faciada 61 kişinin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin ise kurtarıldığını açıklamıştı. Alışveriş merkezinin 7 gün önce hizmete açıldığı belirtilmişti.

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