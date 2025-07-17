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Netanyahu'dan 'Şam' saldırısı sonrası mesaj: Ateşkes güçle sağlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şam’a yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada, Suriye’de ilan edilen ateşkesi “güç kullanılarak sağlanmış bir kazanım” olarak değerlendirdi. Süveyda kentinde dün ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

Haber Merkezi
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Netanyahu'dan 'Şam' saldırısı sonrası mesaj: Ateşkes güçle sağlandı
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İsrail'in dün Şam’a düzenlediği saldırının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’dan yeni bir açıklama geldi. Süveyda’daki ateşkese değinen Netanyahu, “Bu ateşkes, güç kullanılarak sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

İsrail ordusu, 3 kritik noktayı vurdu

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi. İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz’da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu.

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