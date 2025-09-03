  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeyi sürdürüyor
Takip Et

Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeyi sürdürüyor

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii’deki Kilauea, Aralık ayından bu yana 32. kez lav püskürterek yeniden hareketlendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeyi sürdürüyor
Takip Et

CNN'in haberine göre, yanardağdan çıkan lav akışları, Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı sınırlarında kalırken şu ana kadar yerleşim yerlerini tehdit etmedi.

 

Ziyaretçiler lavı yerinde görebiliyor

Parkı ziyaret edenler, lav akışını yerinde izleyebilirken, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) de üç farklı açıdan canlı yayınlarla görüntüleri paylaştı.

Kilauea'nın son faaliyeti

Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı Sözcüsü Jessica Ferracane, Kilauea'nın Aralık 2024'ten bu yana 32’nci kez lav püskürttüğünü açıkladı.

Ferracane, son birkaç volkanik hareketliliğin 10 ila 12 saat sürdüğünü söyledi.

Belirli aralıklarla faaliyete geçen yanardağın son aylarda 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğü ve bu durumun magmanın gaz salınımı nedeniyle oluştuğu kaydediliyor.

Bilim ve kültür perspektifi

Bilim insanları, mevcut faaliyetin nasıl sonlanacağını henüz kestiremezken, Hawaiili kültür temsilcileri ise lav akışlarını yalnızca doğal bir olay değil, aynı zamanda adanın kültürel mirasının bir parçası olarak görüyor.

Pele efsaneleri 

Edith Kanakaole Vakfı Direktörü Huihui Kanahele-Mossman, yanardağı ziyaretlerinde atalarından aktarılan Pele efsanelerine atıfla dua edip adaklarda bulunduklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyoruzNATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyoruzDünya
Yargıdan Trump yönetimine veto: Venezuelalı göçmenler sınır dışı edilemeyecekYargıdan Trump yönetimine veto: Venezuelalı göçmenler sınır dışı edilemeyecekDünya

 

Dünya
Sahte astronot uzayda mahsur kaldım yalanıyla vatandaşı dolandırdı!
Sahte astronot uzayda mahsur kaldım yalanıyla vatandaşı dolandırdı!
Putin, Zelensky ile görüşme şartını açıkladı
Putin, Zelensky ile görüşme şartını açıkladı
Pakistan delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na katıldı
Pakistan delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na katıldı
Kremlin, Putin'in ABD'ye karşı komplo kurduğu iddialarını yalanladı
Kremlin, Putin'in ABD'ye karşı komplo kurduğu iddialarını yalanladı
Kim Jong Un’un 12 yaşındaki kızı Pekin’de: Babasına eşlik ettiği ilk yurt dışı ziyareti
Kim Jong Un’un 12 yaşındaki kızı Pekin’de: Babasına eşlik ettiği ilk yurt dışı ziyareti
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyoruz
NATO: Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyoruz