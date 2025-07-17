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Papa 14. Leo'nun, İsrail'in Gazze'deki kiliseye saldırısından derin üzüntü duyduğu bildirildi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, İsrail'in Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) düzenlenen hava saldırısından derin üzüntü duyduğu, bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulunduğu açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Papa 14. Leo'nun, İsrail'in Gazze'deki kiliseye saldırısından derin üzüntü duyduğu bildirildi
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Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Papa, Gazze'de saldırıya uğrayan kilisede hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

"Papa, derhal ateşkes çağrısında bulunuyor"

Mesajda, "Papa 14. Leo, Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne düzenlenen askeri saldırıda yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan derin üzüntü duyuyor ve cemaat rahibi Gabriel Romanelli'ye ve tüm cemaate yakınlığını belirtiyor. Papa, derhal ateşkes çağrısında bulunuyor ve bölgede diyalog, uzlaşma ve kalıcı barışa yönelik derin umudunu dile getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, İtalya'da Katolik Kilisesi'nin en üst kuruluşu olan İtalya Piskoposlar Konferansı'ndan (CEI) da İsrail'in Gazze'deki kilise saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne yönelik kabul edilemez saldırıyı büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hedef alınan kilise cemaatine yakınlığımızı ifade ediyor, özellikle acı çekenler ve aralarında Papaz Gabriel Romanelli'nin de bulunduğu yaralılar için dua ediyoruz. Aylarca süren savaştan ciddi şekilde etkilenen Gazze Şeridi halkı arasında yıkım ve ölümlere yol açmaya devam eden şiddeti şiddetle kınarken ilgili taraflara ve uluslararası topluma silahlarını susturmaları ve barışa giden tek olası yol olan müzakereleri başlatmaları çağrısında bulunuyoruz."

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef alan saldırısında, İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

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