İran'da yakıt skandalı! Resmi araçlar arızalandı, devlet başkanı yolda kaldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’dan Tebriz’e yaptığı bir seyahatte üç resmi aracın kirli yakıt nedeniyle arızalanması sonrası yolculuğunu taksiyle tamamladı.

Kirli benzin yüzünden resmi araçlar arızalandı

Cumhurbaşkanı ve güvenlik konvoyunun araçları, Kazvin eyaletindeki Tekkestan yakınlarında bir otoyol benzin istasyonunda yakıt aldıktan sonra durdu. Cumhurbaşkanlığı özel denetçisi Mustafa Moulavi’ye göre yakıt, suyla karıştırılmıştı ve ilgili istasyonun geçmişte de benzer şikâyetlere konu olduğu ortaya çıktı.

Devlet başkanı taksiye binmek zorunda kaldı

Moulavi, “Cumhurbaşkanı valiliğe haber vermedi, yardım istemedi. Sadece bir taksiye bindi ve yoluna devam etti,” dedi.

Akaryakıtta kalite şikayetleri vardı

Iran International'ın haberine göre, Ulusal İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi (NIOPDC), ilgili istasyon hakkında geçmişte de kalite şikâyetleri olduğunu doğruladı, ancak neden hâlâ faaliyette olduğuna dair açıklama yapılmadı. Ne Cumhurbaşkanlığı ne de Petrol Bakanlığı olaya dair resmi açıklamada bulundu.

Seyreltilmiş benzin ve pompa manipülasyonları yapılıyor

Yakıt kalitesi yıllardır eleştiri konusu İran’da yıllardır sürücüler seyreltilmiş benzin, pompa manipülasyonları ve düşük kalite yakıtlar nedeniyle şikâyetçi.

Sahada denetimsizlik eleştirilerin hedefinde

Eski Petrol Bakanı Bijan Zengene, 2021’de yılda yaklaşık 400 istasyon işletmecisinin yasal işlemle karşılaştığını açıklamıştı. 2023’te NIOPDC sözcüsü Fatemeh Kahi, bilimsel olarak suyun benzinle karışamayacağını savunsa da sahadaki denetimsizlik aksi yönde raporlarla belgeleniyor.

Benzine petrokimya türevi katkı maddesi eklendi

İran Ulusal Açık Veri Merkezi’nin raporlarına göre, ülkede 2024’te üretilen 101 milyon litre baz benzine günlük 20 milyon litre petrokimya türevi katkı maddesi eklendi. Bu katkılar arasında, birçok ülkede toksik olduğu gerekçesiyle yasaklanan MTBE maddesi de yer alıyor.

İran dünyanın en ucuzları arasında

İran benzin fiyatlarını sübvansiyonlarla dünyanın en ucuzları arasında tutsa da, yaptırımlar ve eskiyen altyapı kaliteli ve sürdürülebilir yakıt arzını zora sokuyor.