  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3.  ABD Tarım Bakanı Rolilins: Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyoruz
Takip Et

 ABD Tarım Bakanı Rolilins: Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyoruz

 ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, , kuş gribi nedeniyle artan yumurta kriziyle ilgili Şu anda, Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyor" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
 ABD Tarım Bakanı Rolilins: Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyoruz
Takip Et

 ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, Beyaz Saray'da muhabirlere yaptığı açıklamada, "Şu anda, Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyor. Dün, birkaç ülkeyle daha görüştüm, yakında onlardan da ithalata başlanacak. Henüz anlaşma imzalamadık, bu yüzden hangi ülkeler olduğunu söylemek istemiyorum." dedi.

Kısa vadede "yüz milyonlarca" yumurtadan bahsettiklerini belirten Rollins, bunun şimdilik fiyatları düşürmeye devam edecek kadar önemli olduğunu kaydetti.

Rollins, ülkede tavuk nüfusu yeniden çoğaldığında ve sektör tam kapasite çalışmaya başladığında iç piyasadaki yumurta üreticilerine geri döneceklerini aktardı.

ABD'de son dönemde yaşanan kuş gribi salgını, ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkilemişti.

Kuş gribi salgını nedeniyle çiftliklerde milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi yumurta üretimini sekteye uğratırken bu durum fiyatlara da yansımıştı.

Ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan yükseliş, şubatta yıllık bazda yüzde 58,8'i bulmuştu.

Üretimin sekteye uğramasıyla yumurta ithalatını artıran ABD, en son Ocak 2023'te yumurta ithal ettiği Türkiye'den de alım yapmaya başlamıştı.

YUM-BİR: Yumurta fiyatlarını ABD artırıyorYUM-BİR: Yumurta fiyatlarını ABD artırıyorEkonomi

 

Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler!Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler!Ekonomi

 

 

Dünya
ABD medyası: Trump, Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor
Trump, Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor
Trump: Esneklik olacak ama temelde karşılıklı tarifeler uygulanacak
Trump: Esneklik olacak ama temelde karşılıklı tarifeler uygulanacak
Trump: Çin ile potansiyel bir savaşa girmek istemiyoruz eğer girersek...
Trump: Çin ile potansiyel bir savaşa girmek istemiyoruz eğer girersek...
Kennedy suikastı dosyaları açıldı: Yüzlerce yetkilinin hassas bilgileri ifşa edildi
Kennedy suikastı dosyaları açıldı: Yüzlerce yetkilinin hassas bilgileri ifşa edildi
Trump'ın "mülteci statüsü" verme planına beyaz Güney Afrikalılardan yoğun ilgi
Trump'ın "mülteci statüsü" verme planına beyaz Güney Afrikalılardan yoğun ilgi
Yunanistan kapıda vize uygulamasını uzattı! Listeye 2 ada daha eklendi
Yunanistan kapıda vize uygulamasını uzattı! Listeye 2 ada daha eklendi