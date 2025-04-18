ABD, yeni ticaret önlemleriyle Çin'in gemi inşa sektörünü hedef alıyor

ABD, Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerini hedef alan yeni ticaret önlemlerini açıkladı ve Pekin'i küresel pazara hakim olmak için haksız uygulamalara başvurmakla suçladı.

Tedarik zincirine yönelik tehditler ele alınıyor

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, "Gemiler ve nakliye, Amerikan ekonomik güvenliği ve ticaretin serbest akışı için hayati önem taşıyor" dedi. Greer, "Trump yönetiminin eylemleri Çin'in hakimiyetini tersine çevirmeye, ABD tedarik zincirine yönelik tehditleri ele almaya ve ABD yapımı gemilere yönelik bir talep sinyali göndermeye başlayacak" diye konuştu.

Hamle soruşturmanın ardından geldi

1974 Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca alınan tedbirler, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından yürütülen bir yıllık soruşturmanın ardından geldi.

Tedbirler iki aşamada uygulanacak. İlk aşamada 180 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacak.

Bu dönemden sonra ABD, Çinli gemi sahipleri ve operatörlerine, ABD seferi başına net tonaj üzerinden; Çin yapımı gemilerin operatörlerine tonaj veya konteyner hacmi üzerinden; yabancı yapımı otomobil taşıyıcı gemilere ise ABD yapımı alternatifleri destekleyen bir yapıyla, kademeli olarak artan ücretler uygulayacak.

İkinci aşama 3 yıl içinde başlayacak

Üç yıl içinde başlaması planlanan ikinci aşama, ABD yapımı LNG gemilerini desteklemek amacıyla, yabancı yapımı gemilerle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımacılığına 22 yıl boyunca kademeli kısıtlamalar getirecek.

301. Bölüm, ABD'nin Amerikan ticaretine haksız veya zararlı olduğu düşünülen yabancı uygulamalara karşı işlem yapmasına olanak tanır.