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ABD'de başkanlık yarışı: Seçimden çekilen Kennedy, Trump'ın ekibine katılıyor

ABD’de başkanlık yarışından çekilen bağımsız aday Robert F. Kennedy, desteğini açıkladığı Cumhuriyetçi Donald Trump’ın seçim ekibine katılacak.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de başkanlık yarışı: Seçimden çekilen Kennedy, Trump'ın ekibine katılıyor
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New York Times (NYT) gazetesi, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçen hafta adaylıktan çekilen Kennedy'nin, Trump'ın seçim ekibine katılacağını yazdı.

Habere göre Kennedy, kimlerin ne tür görevler alabileceğinin belirleneceği geçiş sürecinin yönetilmesinde ilgili ekiplere eş başkanlık edecek.

Siyasi yorumcu ve televizyoncu Tucker Carlson'a verdiği son mülakatında konuyu teyit eden Kennedy, "Hükümeti kimlerin yöneteceğinin belirlenmesinde geçiş süreci ekibinde yer almam istendi." dedi.

Eski Demokrat Gabbar da Trump'a destek verecek

Öte yandan 2020 yılındaki başkanlık seçimleri için Demokrat başkan aday adayları arasında yer alan dönemin Kongre üyesi Tulsi Gabbar da Trump'a destek vereceğini açıkladı.

NYT'nin haberinde, Kennedy ile birlikte Gabbard'ın da Trump'ın seçim ekibine dahil olarak Cumhuriyetçi başkan adayı ile yakın çalışacağı kaydedildi.

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak 60. başkanlık seçiminde, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump yarışıyor.

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