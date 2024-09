ABD'de binlerce otel çalışanı grev başlattı

Takip Et

Unite Here sendikası, otel işletmecileri Marriott International, Hilton Worldwide ve Hyatt Hotels ile yapılan sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından pazar günü yaklaşık 10.000 ABD otel çalışanının çeşitli şehirlerde birkaç günlük greve başladığını açıkladı.

CNBC-e'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki otellerde, kumarhanelerde ve havaalanlarında çalışanları temsil eden Unite Here, Kaliforniya'daki San Francisco ve San Diego, Hawaii'nin başkenti Honolulu, Boston, Seattle ve Greenwich, Connecticut gibi bazı önemli seyahat noktalarında 25 otelde çalışan binlerce işçinin grevde olduğunu ve başka şehirlerden işçilerin de greve katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Grev, AAA rezervasyon verilerine göre sektörün hafta sonu yurt içi seyahatlerinde geçen yıla kıyasla %9'luk bir artışla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, otel çalışanları ve işletmecilerin ücretler ve pandemi dönemindeki işten çıkarmaların tersine çevrilmesi konusunda anlaşmaya varmaya çalıştıkları belirtilerek, Baltimore, New Haven, Oakland ve Providence'da da “grevlere izin verildiği ve her an başlayabileceği” ifade edildi.

Sendikaya göre otel çalışanları çok zorlanıyor ve yönetim sıklıkla dört kişinin yapacağı işi üç kişiye yaptırıyor. Bu da aşırı strese ve hizmetten ziyade hıza odaklanılmasına yol açıyor.

"Üç yıldızlı personelle beş yıldızlı hizmet vermemizi bekliyorlar"

Sendika, San Francisco'daki Marriott Palace Hotel'de çalışan bir personelden alıntı yaparak “COVID'den bu yana bizden üç yıldızlı personelle beş yıldızlı hizmet vermemizi bekliyorlar” dedi.

Baltimore'daki otel kat görevlileri, şu anda 16,20 dolar olan saat ücretlerini 20 dolara çıkarmak için mücadele ediyor. Kat görevlilerinin saatte 28 dolar kazandığı Boston'da ise sendika dört yılın sonunda saatte 10 dolar zam yapılmasını istiyor.

Hilton ve Hyatt, sendika ile adil bir anlaşma müzakere etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Lüks oteller zincirinin çalışma ilişkileri müdürü Michael D'Angelo yaptığı açıklamada, Hyatt'ın olası grev faaliyetlerinin otel operasyonları üzerindeki etkisini en aza indirmek için acil durum planları olduğunu söyledi.

Marriott, Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.

Grev, 20 şehirdeki 40.000 Unite Here otel çalışanının bu yıl sona erecek sözleşmeleriyle karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor. Dört yıllık yeni sözleşmeler için görüşmeler Mayıs ayından bu yana devam ediyor ve bu işçilerin yaklaşık 15.000'i 12 pazarda grev kararı aldı.

Unite Here Başkanı Gwen Mills, daha iyi bir anlaşma talep ederek, “Otel şirketlerinin konuklara sunduklarını kısarak ve işçilere verdikleri taahhütleri terk ederek kar ettikleri bir ‘yeni normali’ kabul etmeyeceğiz” dedi.

Sendika, işçilerin greve gitmesi halinde yolcuları otel konaklamalarını iptal etmeye ve cezasız para iadesi talep etmeye çağırdı.

Unite Here çalışanları 2023 yılında Los Angeles'ta sürekli grevlerin ardından ve Detroit'te 47 günlük bir grevin ardından rekor sözleşmeler kazandılar.