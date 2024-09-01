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Trugo ve EVbee işbirliğine gitti: İstanbul, İzmir ve Ankara'da hizmet vermeye başlayacak

Trugo ve EVbee mobil şarj istasyonları için işbirliğine gitti. Bu kapsamda, EVbee'nin mobil şarj istasyonları Trugo markasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.

Haber Merkezi
AA
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Trugo ve EVbee işbirliğine gitti: İstanbul, İzmir ve Ankara'da hizmet vermeye başlayacak
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Trugo'nun açıklamasına göre, Türkiye'de 81 ilin tamamında 180 kilovatın üzerindeki hızlı şarj cihazlarıyla kesintisiz ve konforlu hizmet sunan şirket, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için güçlü işbirliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamında EVbee'nin mobil şarj istasyonları, Trugo markasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.

120 kilovatlık çıkış gücüne sahip mobil şarj istasyonları, ihtiyaç sahibi kullanıcılara 45 dakika içinde ulaşıp, her seferinde yaklaşık 100 kilometre erişim imkanı sağlayacak 18 kilovat saatlik enerji aktarımı sağlıyor.

İşbirliği kapsamında, gelecek günlerde toplam 6 mobil şarj istasyonu Trugo markasıyla hizmete başlayacak.

Kullanıcılarına bir yıl içinde en az 20 mobil şarj istasyonuyla hizmet vermeyi hedefleyen Trugo, EVbee ile geliştirdiği bu hizmeti 81 ilin tamamına yaymayı hedefliyor.

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