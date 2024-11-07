ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin artarak 221 bine yükseldi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 223 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 216 binden 218 bine revize edildi.

Ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı azaldı

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 9 bin 750 azalarak 227 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 26 Ekim ile biten haftada 39 bin kişi yükselerek 1 milyon 892 bine ulaşırken Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.