ABD'de kelebek popülasyonu 20 yılda yüzde 22 azaldı

Science Daily'nin haberine göre, araştırmacılar kelebekler üzerine yapılan 76 bin çalışmadan elde edilen 12,6 milyon veriyi analiz etti.

Bilim insanları, 342 farklı kelebek türünün popülasyon değişimlerini incelemek için gelişmiş istatistiksel modeller kullandı. Bu analizler sonucunda, kelebeklerin yıllar içinde hangi oranlarda azaldığı ve en fazla risk altında olan türler belirlendi.

Yüzde 22 azaldı

Çalışma sonucunda ABD genelindeki kelebek popülasyonunun 2000'den 2020'ye kadar yüzde 22 azaldığı tespit edildi.

ABD'de görülen 107 farklı türdeki kelebek popülasyonunun ise yüzde 50'den fazla azaldığına dikkat çekilen çalışmada, bazı türlerin ise yüzde 98 oranında yok olduğu belirtildi.

Bilim insanları, kelebek popülasyonundaki bu düşüşün nedeninin yaşam alanı kaybı, tarım ilaçları ve iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu ifade etti.

Kelebeklerin ekosistem için hayati rol oynadığını vurgulayan bilim insanları, kelebeklerin hızlı üreme yeteneği olduğu için uygun koruma önlemleriyle popülasyonlarının yeniden canlanabileceğini kaydetti. Araştırma bulguları "Science" dergisinde yayımlandı.