Oğuzeli Mobilya Kenti kadın girişimiyle yükseliyor

MEHMET NABİ BATUK / OĞUZELİ

Oğuzeli’ni Türkiye’nin mobilya üretim üslerinden biri haline getirecek Oğuzeli Mobilya Kenti’nin üstyapı yatırımları başladı. Değişik ölçeklerde kentte üretim yapan mobilya üreticilerinin kümeleneceği 130 hektar alana sahip olacak bölgede ilk etapta eş zamanlı olarak 78 fabrika, 50 atölye ve mobilya AVM kurulacak. Oğuzeli Mobilya Kent Kooperatif Başkanı Pınar Tümüklü, kuracakları mobilya ihtisas sanayi sitesi ile Gaziantep’in dekor mobilyadaki yüksek kaliteli üretimini dünyaya açacak yeni bir cazibe merkezi oluşturacaklarını söyledi. Gaziantep’teki üreticilerin klasik oda gruplarında ciddi bir üretim kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Pınar Tümüklü, “Mutfak, dekoratif mobilyalar, ofis mobilyalarında yüksek çeşitliliğe ve özgün bir tarza sahibiz. Hem oyma ürünlerde hem de modüler ürünlerde tecrübemizi artık dünya pazarlarına açmak istiyoruz. Gaziantep’te mobilya alanında faaliyet gösteren yaklaşık 1400 şirketimiz var. Bu şirketler kontrolsüz bir şekilde şehrin pek çok noktasına dağılmış durumda. Bu firmalar sektörel birlik olmadığı için belirli bir seviyeye geliyor daha sonra sürdürülebilir büyümelerine devam edemiyorlar. Oğuzeli Mobilya Kenti ile birlikte kentimizde üretim yapan 360 şirketimizi burada kümelenmesini sağlayıp, küresel markalaşmanın önünü açacağız” dedi.

“Mobilyacıların Suriye pazarına giriş anahtarı olacak”

Oğuzeli Mobilya Kenti’nin Karkamış sınır kapısına 30 kilometre mesafede ve 130 hektar arazi üzerinde yükseldiğini vurgulayan Pınar Tümüklü, bu sayede Suriye pazarında da önemli bir avantaj elde edeceklerini söyledi. Sona yaklaştıkları altyapı çalışmalarının 4 ay içinde tamamlanacağını belirten Tümüklü, “ilk etapta 120 bin metrekare kapalı alan inşa edeceğiz. 2027’nin ilk çeyreğinde üretim alanlarımızı kullanıcılarına teslim etmeyi amaçlıyoruz. Bölgemizin girişinde üreticilerimizin ürünlerini sergileyeceği 60 bin metrekare kapalı alana sahip olacak 3 katlı mobilya AVM kuruyoruz. AVM’miz sahip olduğu sosyal ve ticari olanaklarıyla diğer illerdeki mobilya AVM’lerden farklı olacak. Şuanda pek çok ulusal ve uluslararası mobilya markası AVM’mizde mağaza ve depo kurmak için talepte bulunuyor. Bunun en önemli sebebi ise normalleşme adımlarının hızlandığı ve yeniden inşa süreci başlayacak olan Suriye pazarına yakınlığıdır. Ayrıca Gaziantep Havalimanı’na 5 kilometrede yer alıyoruz. Kuracağımız bölgede ihracat müşterileri rahatlıkla bölgeye ulaşacak ve ticaret görüşmeleri yapılacak.”

“Ar-Ge ve tasarım merkezi ile markalaşmaya destek vereceğiz”

Oğuzeli Mobilya Kenti’nin Gaziantep’in yanı sıra Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ndeki mobilyacıların Orta Doğu pazarına giriş kapısı olacağını ifade eden Pınar Tümüklü, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin raporlarına göre Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2024 yılında Gaziantep’te 484.6 milyon dolar, Mardin’de 140.2 milyon dolar, Kahramanmaraş’ta 86 milyon dolar, Şanlıurfa’da 24.9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölgemizde mobilya AVM’nin yanı sıra Ar-Ge ve tasarım merkezi de kurulacak. Bölgemizde üretim yapan mobilyacılarımızın nitelikli personel ihtiyacı için de teknik lise kuracağız. Bu tesisler üreticilerimizin markalaşma süreçlerinde de önemli bir rol oynayacak. Ar-Ge ve tasarım gücünü artıran şirketlerimiz marka güçlerini artırarak Türkiye’nin ihracat ordusuna katılacaklar” şeklinde konuştu.