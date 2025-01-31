ABD'de uçak kazası: Hayatını kaybedenlerden en az 40'ının cesedine ulaşıldı

ABD'li bir güvenlik yetkilisi, başkentin yakınındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş sırasında bir askeri helikoptere çarparak düşen uçakta hayatını kaybeden 60 yolcu ve 4 mürettebatın en az 40'ının cesedinin sudan çıkarıldığını ve uçağın kara kutularının bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, kazaya helikopterin yanlış yerde olduğu yönündeki açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Trump, Truth Social'dan bugün yaptığı yeni paylaşımda, "Black Hawk helikopteri çok yüksekte uçuyordu, gerçekten çok yüksekti. 200 fit (yaklaşık 60 metre) sınırının çok üzerindeydi. Bunu anlamak bu kadar karmaşık değil, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Havalimanının hemen yanındaki Potomac Nehrinde yolcuların bulunması ve uçağın enkazını arama çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin başkentindeki uçak kazası

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yazılı bir açıklamayla, çarşamba akşamı Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterinin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede yaşanan kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." açıklamasında bulunmuştu.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." diye konuşmuştu.