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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

Görüşmede, her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulanırken, siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.

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