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ABD'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruya "Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz ancak başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız." dedi.

Haber Merkezi
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ABD'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, basın toplantısının sonunda kendisine yöneltilen "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibi İmamoğlu yolsuzluk ve teröre yardım etme soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Değerlendirmeniz nedir" sorusuna şu cevabı verdi:

"Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde dikkat etmelerini beklediğimizi hatırlatırız."

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