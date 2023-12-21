ABD'den F-16 açıklaması: Biden satışa destek veriyor ancak Kongre kilit rolde

Sözcü, Başkan Biden’ın bazı Kongre üyelerinin “F-16 satışına yeşil ışık yakmadan önce İsveç’in NATO protokolünün onaylanmasının ne kadar kilit olduğunu düşündüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmelerde aktardığını” belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Aralık’ta ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın kendisine İsveç’in NATO üyeliğinin TBMM’de kabul edilmesi halinde Türkiye’nin istediği F-16’ları Kongre’den geçireceğini söylediğini belirtmişti.

Erdoğan, “Sayın Biden ile yaptığımız görüşmede kendisinin ‘Siz bunu Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den bunu geçiririm’ şeklinde bir ifadesi oldu. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek, bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkanımız olur’ dendi’’ ifadelerini kullanmıştı.

“İsveç’in NATO’ya katılımı Biden için önemli öncelik”

VOA Türkçe’nin Biden-Erdoğan telefon görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Türkiye’de meclisin yakın zamanda İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü onaylamasını umduğunu ve bu konunun Başkan Biden için önemli bir öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

ABD Kongresi’nin İsveç’in NATO üyeliği konusunda adım atılmadan Türkiye’ye F-16 satışına onay vermesinin olası olmadığının kamuoyuna yapılan önceki açıklamalarda da dile getirildiği belirtiliyor.

VOA Türkçe ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’nun Dış İlişkiler Komisyonu’na da Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili şu anki duruşuna ilişkin soru yöneltti; ancak komisyondan şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmedi.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ilgili komisyonları ve başkanları silah satışına onay konusunda kilit konumda.

Başkan Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günkü telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki liderin "İsveç'in en kısa zamanda NATO'ya üye olmasının önemi dahil NATO İttifakı'nın güçlendirilmesini ve Türkiye'nin NATO'da birlikte işlerliğinin güçlendirilmesini" ele aldığı belirtilmişti.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin Washington'da Temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar yakın temasta kalma konusunda anlaştığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Başkan Biden'ın Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinde son dönemde atılan yapıcı adımlara desteğini ifade ettiği bilgisi de yer almıştı.