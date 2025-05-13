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ABD'den PKK açıklaması: Silah bırakması medeniyet için bir zaferdir

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Haber Merkezi
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ABD'den PKK açıklaması: Silah bırakması medeniyet için bir zaferdir
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, düzenlediği basın brifinginde, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Pigott, "ABD'nin, PKK'nın bu kararında bir etkisinin olup olmadığı" yönündeki soruya net yanıt vermekten kaçınırken, Türk ve ABD'li diplomatlar arasındaki diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini söyledi.

ABD'li sözcü, "PKK'nın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan örgütü dağıtma niyetine ilişkin yaptığı son açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

PKK'nın kurulmasından sonraki süreçte on binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Pigott, "Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir. ABD'nin umudu, bu açıklamanın bölgede istikrarın artmasına yol açmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

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