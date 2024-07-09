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ABD'den Polonya'ya ordusu için 2 milyar dolarlık askeri destek kredisi

ABD, Polonya'ya ordusunu modernize etmesine destek olmak için 2 milyar dolarlık "Dış Askeri Finansman (FMF)" programı kapsamında yeniden 2 milyar dolar değerinde kredi vereceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den Polonya'ya ordusu için 2 milyar dolarlık askeri destek kredisi
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Polonya ile 2 milyar dolarlık FMF doğrudan kredi anlaşması imzalandığı belirtildi.

Polonya, ordusunu genişletecek ve güçlendirecek

Açıklamada, Polonya'nın güvenliğinin NATO'nun doğu kanadı için hayati önem taşıdığı vurgulanarak, Polonya'nın, ordusunu önemli ölçüde genişletmeyi ve güçlendirmeyi planladığı ifade edildi.

Kredi anlaşmasının, Polonya'nın ABD'den savunma ürünleri ve hizmet alımlarını destekleyeceği kaydedilen açıklamada, anlaşmayla Polonya'nın savunma modernizasyon süreci ile çabalarının hızlanacağı belirtildi.

Askeri destek kredisi, NATO'nun doğu kanadının savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesine de katkı sağlayacak

Açıklamada, Polonya'ya sağlanacak finansmanın, NATO'nun doğu kanadının savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesine de katkı sağlayacağı bildirildi.

ABD, Polonya'ya Eylül 2023'te de FMF programı dahilinde 2 milyar dolarlık kredi vermişti.

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