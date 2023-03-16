ABD’den TikTok’a yasaklama tehdidi

Çinli Bytedance şirketine ait uygulama, milyonlarca kişiye ait verilere erişimi sayesinde ulusal güvenliği tehdit oluşturmakla suçlanıyor.

İlk olarak Wall Street Journal'da yer alan habere göre ABD, uygulamanın el değiştirmesini, aksi halde ülkede yasakla karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

TikTok sözcüsü ise haberin abartılı olduğunu ve "elden çıkarmanın" pratikte ne anlama geldiğinin net olmadığını belirtti.

Sözcü, "Amaç, ulusal güvenliğin korunmasıysa, elden çıkarma sorunu çözmez. Mülkiyetteki bir değişiklik, veri akışları veya erişim üzerinde herhangi bir yeni kısıtlama getirmez." ifadelerini kullandı.