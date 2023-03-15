WhatsApp’tan yeni özellik: İş hesaplarının satışı artabilir

WhatsApp, Business kullanıcıları için bir yenilik geliştiriyor.

Buna göre anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, Meta çatısı altında yer alan Facebook üzerinden direkt olarak paylaşım yapılmasına izin verecek.

Yeni özellik sayesinde işletmenin numarası olmasa bile algoritma ve reklamlar sayesinde paylaşımlar sosyal medyada da görünebilecek.

Daha çok kişiye ulaşan paylaşımlar, işletmenin satışlarında artış sağlayabilecek. WABetaInfo’nun aktardığına göre WhatsApp, bu yenilikle işletmeleri Business hesap kullanmaları için teşvik ediyor.