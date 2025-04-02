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AB'den 36 bin gence ücretsiz tren bileti: Başvurular başladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin de aralarında olduğu ve Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde ikamet eden 18 yaşındaki gençlere Avrupa ülkelerine trenle seyahat için 36 bin ücretsiz geçiş kartı dağıtacak.

Haber Merkezi
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AB'den 36 bin gence ücretsiz tren bileti: Başvurular başladı
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AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "DiscoverEU" (AB'yi keşfet) ismi verilen program kapsamında gençlere 36 bin seyahat kartının sağlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, başvuruların bugün başladığı, başarılı başvuru sahiplerinin ise 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 arasında 30 gün boyunca trenle Avrupa genelinde seyahat edebileceği ifade edildi.

Başvurular 16 Nisan saat 13.00'te sona erecek

1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 arasında doğmuş olma, AB ülkeleri ile İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye gibi Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde ikamet etme şartının arandığının bildirildiği açıklamada, başvuruların 16 Nisan TSİ 13.00'te sona ereceği kaydedildi.

AB'nin 2018'de başlattığı ve 2021-2027 yıllarında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programı Erasmus+ kapsamındaki "DiscoverEU", şimdiye kadar 355 binden fazla seyahat kartı sağlamıştı.

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