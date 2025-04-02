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Başakşehir’de kimyasal madde alarmı! Vatandaşlar panik oldu

Başakşehir'de bir çöp konteynerine atılan kimyasal madde nedeniyle yoğun duman yükseldi. Durumu fark eden vatandaşlar paniğe kapılarak hemen yetkililere haber verdi.

Haber Merkezi
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Başakşehir’de kimyasal madde alarmı! Vatandaşlar panik oldu
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Başakşehir'de meydana gelen olay, çevrede endişeye neden oldu. Şamlar Azatır Yolu Caddesi'nde seyir halindeki bir kamyonette aniden parlama yaşandı. Olayın ardından kamyonette bulunan kişiler, yol kenarına plastik kaplar bıraktı.

Konteynerden yoğun duman yükseldi

Vatandaşlar, içlerinde toz halinde madde bulunan bu kapları fark etmeyerek çöp konteynerine attı. Ancak yağmurun etkisiyle konteynerden yoğun duman yükselmeye başlayınca durumun ciddiyeti anlaşıldı.

Vatandaşlar, dumanın çöpün yanmasından kaynaklandığını düşünerek suyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak su müdahalesi sonrası daha fazla duman çıkmaya başlayınca, endişelenen çevredekiler durumu hemen ekiplere bildirdi.

Ekipler, konteynerdeki durumu kontrol altına almak için kumla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, plastik kaplardaki tozun 7 farklı kimyasal maddeden oluşan bir karışım olduğu ve su ile temas ettiğinde reaksiyona girerek duman çıkardığı belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, çöp konteyneri belediye ekiplerine teslim edildi.

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