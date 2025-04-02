Oto yıkamada fiyatlar uçtu! Sürücüler için ‘kendin yıka’ dönemi başladı

Oto yıkama fiyatları yükseldi. Artık sürücüler araçlarını kendi yıkamaya başladı. Akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkamacılara talep çoğaldı.

Oto yıkamacılarda fiyatlar dudak uçuklatıyor

Vatandaşlar yıkama ücretlerinin pahalıya gelmesinden şikayet ediyor. En ucuzunun 450 TL’den başladığını belirten sürücüler, AVM’lerdeki fiyatların 700 TL’ye kadar çıktığını belirtiyor.

Artık 'kendin yıka' dönemi başladı

Oto yıkama hizmeti veren akaryakıt istasyonları Jeton sistemi ile hizmet veriyor. Jeton başına 30 TL alınırken, işlemin süresine göre rakam 90 TL’ye kadar çıkıyor. Bir araç 100 lira ile 200 lira arasında temizlenebiliyor.

Yüksek fiyatlar nedeniyle oto yıkamacılara talep azaldı

Ankara’da bulunan bir oto yıkamacıda fiyatlar aracın türüne göre değişiyor. Fiyatlar 500 liradan başlayıp 1200 TL’ye kadar çıkıyor.

AVM’lerdeki fiyatların 700 TL’den başlıyor. Yıkamacılar fiyatlarının artışı ise artan maliyetler olduğunu ifade ediyor. (NTV)