  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Oto yıkamada fiyatlar uçtu! Sürücüler için ‘kendin yıka’ dönemi başladı
Takip Et

Oto yıkamada fiyatlar uçtu! Sürücüler için ‘kendin yıka’ dönemi başladı

Araç yıkama fiyatlarındaki artış sürücüleri farklı alternatiflere yöneltti. Araç sahipleri artık araçlarını akaryakıt istasyonlarında kendi yıkıyor. Bu yöntemle neredeyse yarı yarıya tasarruf ediyorlar.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Oto yıkamada fiyatlar uçtu! Sürücüler için ‘kendin yıka’ dönemi başladı
Takip Et

Oto yıkama fiyatları yükseldi. Artık sürücüler araçlarını kendi yıkamaya başladı. Akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkamacılara talep çoğaldı.

 Oto yıkamacılarda fiyatlar dudak uçuklatıyor

Vatandaşlar yıkama ücretlerinin pahalıya gelmesinden şikayet ediyor. En ucuzunun 450 TL’den başladığını belirten sürücüler, AVM’lerdeki fiyatların 700 TL’ye kadar çıktığını belirtiyor.

 Artık 'kendin yıka' dönemi başladı

Oto yıkama hizmeti veren akaryakıt istasyonları Jeton sistemi ile hizmet veriyor. Jeton başına 30 TL alınırken, işlemin süresine göre rakam 90 TL’ye kadar çıkıyor.  Bir araç 100 lira ile 200 lira arasında temizlenebiliyor.

 

Yüksek fiyatlar nedeniyle oto yıkamacılara talep azaldı

Ankara’da bulunan bir oto yıkamacıda fiyatlar aracın türüne göre değişiyor. Fiyatlar 500 liradan başlayıp 1200 TL’ye kadar çıkıyor.

AVM’lerdeki fiyatların 700 TL’den başlıyor. Yıkamacılar fiyatlarının artışı ise artan maliyetler olduğunu ifade ediyor. (NTV)

900.000 TL’ye alınabilecek mantıklı otomobiller ; Nisan ayı liste güncellendi.900.000 TL’ye alınabilecek mantıklı otomobiller ; Nisan ayı liste güncellendi.Otomotiv
Şartlar neler, limit ne kadar oldu? İşte ÖTV'siz araç alımında tüm merak edilenler...Şartlar neler, limit ne kadar oldu? İşte ÖTV'siz araç alımında tüm merak edilenler...Ekonomi
Ekonomi
Fitch'ten Türkiye'ye not uyarısı!
FITCH'TEN TÜRKİYE'YE NOT UYARISI!
Bebek koltuğundan çay makinesine… Risk taşıyan ürünler tek tek piyasadan toplatılıyor!
Bebek koltuğundan çay makinesine… Risk taşıyan ürünler piyasadan toplatılıyor
Ekonomistler hesapladı: Boykot çağrılarının ekonomik etkisi ne olur?
EKONOMİSTLER HESAPLADI
MTSO ve MÜSİAD’ın ‘boykot’ değerlendirmesi
MTSO ve MÜSİAD’ın ‘boykot’ değerlendirmesi
Merkez Bankası'ndan 'kur ve enflasyona geçişkenlik’ çalışması
Merkez Bankası'ndan 'kur ve enflasyona geçişkenlik’ çalışması
Karşılıksız çek adedi martta geriledi: Oranlar 5 yılın zirvesinde seyretmeye devam etti
Karşılıksız çek adedi martta geriledi: Oranlar 5 yılın zirvesinde seyretmeye devam etti