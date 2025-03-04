AB’den ABD’ye gümrük vergisi tepkisi: Üzüntü duyuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Roosevelt Room'da yaptığı açıklamada, daha önce duyurduğu gibi Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Trump, "Yarın Kanada'ya yüzde 25, Meksika'ya yüzde 25. Bu başlıyor. Vergileri ödemeleri gerekecek ve ertelemeye yer yok," şeklinde konuştu. Vergilerin, komşu iki ülkeyi fentanil kaçakçılığıyla mücadele etmeye zorlamak amacıyla getirildiğini vurgulayan Trump, ayrıca daha fazla fabrikanın ABD'ye taşınmasını teşvik etmek istediğini de ekledi.

AB’den ABD’ye gümrük vergisi çağrısı

Avrupa Birliği ise ABD'yi vergi ve ticaret konusundaki yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye çağırarak, bu yeni uygulamalara karşı tepki gösterdi.

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