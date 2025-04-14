AB'den Filistin yönetimine, yaklaşık 1,6 milyar Euro değerinde mali yardım paketi sağlanacak

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'in toparlanması ve dayanıklılığının artırılması için Filistin yönetimine yaklaşık 1,6 milyar Euro değerinde yardım sağlanacak.

2025-2027 yıllarını kapsayan yardım paketi, sivil halka yönelik hizmetlere, Batı Şeria ve Gazze'de toparlanma süreci ile istikrara ve özel sektöre destek olmayı amaçlıyor.

Paket kapsamında Filistin yönetimi bütçesine doğrudan sağlanacak yaklaşık 620 milyon Euro tutarındaki yardım hibesi ile kamu idaresinin acil ihtiyaçlarını karşılanması ile hizmetlerin sunulmaya devam edilmesine yardımcı olunacak.

İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de ekonomik toparlanmayı teşvik etmek amacıyla sahadaki projelerin desteklenmesi için yaklaşık 576 milyon Euro hibe ayrılacak ve su, enerji ve altyapı projelerine öncelik verilecek. Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yılda 82 milyon Euro tahsis edilecek.

Filistin'deki özel sektöre yeni finansmanlar sağlanması için Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından 400 milyon Euro'ya kadar kredi desteği verilecek.

Yardım paketine ek olarak, Filistin yönetiminin yapacağı reformların "şeffaf" şekilde takibi ile Gazze'nin yeniden imarı ve toparlanması sürecinde uluslararası çabaların koordine edilmesini sağlamak amacıyla "Filistin Bağış Platformu" isminde bir girişim başlatılacak.

AB Komisyonu, Filistin Başbakanı Mustafa ile görüşecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yardım paketine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Birliğin, Filistin yönetiminin reform çabalarını destekleme konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Yardım paketinin Filistinlilerin "daha fazla özerklik ve kontrol sahibi" olmalarını desteklemek üzere hazırlandığını ifade eden Kallas, "Bu, Filistin yönetiminin Batı Şeria'daki Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini güçlendirecek ve koşullar elverdiğinde Gazze'yi yönetmeye geri dönmeye hazırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin yönetiminin uzun yılladır ortağıyız"

Kallas, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda ise yardım paketi aracılığıyla insani yardım ve mültecilere destek sağlanırken temel altyapıya da yatırım yapılacağını belirterek "Filistin yönetiminin uzun yılladır ortağıyız." ifadesini kullandı.

Kallas ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, ilerleyen saatlerde AB-Filistin Üst Düzey Siyasi Diyaloğu'nun ilk toplantısı için Lüksemburg'da bir araya gelecek.