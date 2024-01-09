AB'den Microsoft'a OpenAI uyarısı

Avrupa Birliği (AB), Microsoft'un OpenAI ile anlaşmasının incelemeye tabi olabileceğini duyurdu.

AB'nin rekabet politikasını uygulayan Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu, Microsoft'un OpenAI'e yaptığı yatırımın AB birleşme yönetmeliği kapsamında incelenebilir olup olmadığını değerlendiriyor." dedi.

11 Mart’a kadar süre

Avrupa Komisyonu Microsoft ve OpenAl'e sanal dünyalardaki rekabet ve üretken yapay zekâ hakkında geri bildirimde bulunmaları için 11 Mart'a kadar süre verdi.

İngiltere'nin Rekabet Kurumu (CMA), Microsoft'un OpenAI ile milyarlarca dolar büyüklükteki anlaşmasının rekabete zarar verip vermediğine yönelik inceleme başlatacağını 8 Aralık'ta açıklamıştı. Avrupa Komisyonu daha önce gelişmeleri yakından takip ettiğini açıklamıştı.