AB’den şirket birleşmelerine yönelik yeni hazırlık: Kurallarını hafifletiyor

Avrupa Birliği (AB), telekomünikasyon ve büyük teknoloji şirketleri için birleşme kurallarını hafifletmeyi düşünüyor.

Reuters'ın bir AB Komisyonu belgesine dayandırdığı haberine göre, AB düzenleyicileri mobil telekomünikasyon birleşmelerine karşı kurallarını hafifletebilir ve ayrıca büyük teknoloji ve diğerlerinin 5G'nin yaygınlaştırılmasını finanse etmesine yardımcı olmak için telekomünikasyon kurallarını genişletebilir.

Belgede, "Elektronik iletişim ağları ve hizmetlerine yönelik AB pazarının ulusal sınırlar boyunca parçalanması, özellikle sınır ötesi hizmetler açısından, operatörlerin geleceğin ağlarına yatırım yapmak için gereken ölçeğe ulaşma kabiliyetini etkileyebilir." denildi.