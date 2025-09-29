ABD’li otomotiv devi iflas başvurusunda bulundu

ABD merkezli otomotiv yedek parça üreticisi First Brands, 10 milyar doları aşan borç yüküyle iflas koruma talebinde bulundu. Bu durum, son yılların özel borç piyasalarındaki en dikkat çekici çöküşlerinden biri olarak değerlendirildi ve Wall Street’te riskli kredi piyasalarına dair endişeleri artırdı.

Ohio merkezli şirket, pazar günü Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne ABD İflas Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında başvurdu. Başvuruda kesin borç miktarı belirtilmedi; ancak yükümlülüklerin 10–50 milyar dolar arasında, varlıkların ise 1–10 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Şirket, mart ayında 5,9 milyar dolarlık borcu ve 1 milyar dolarlık nakit rezervini açıkladı

Financial Times’a göre, First Brands’in mali durumunun tüm detayları zamanla ortaya çıkacak; özellikle bilanço dışı finansman yöntemleri süreci karmaşıklaştırıyor. Şirket, mart ayında 5,9 milyar dolarlık borcu ve 1 milyar dolarlık nakit rezervini açıkladı, ancak alacaklılar şeffaf olmayan ek yükümlülüklerden endişeli. İflas sürecinde kurulacak özel komite, bu bilanço dışı düzenlemeleri inceleyecek ve Jefferies dahil birçok yatırım şirketi alacaklı olarak listelendi.

1,1 milyar dolarlık finansman desteği aldı

First Brands’in iflas başvurusu, bankalardan birinin kısa süre önce nakit varlıklarının bir kısmına el koymasıyla hızlandı. Şirket, yeniden yapılanma sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmek için alacaklılarından 1,1 milyar dolarlık finansman desteği aldı. Mali tablodaki hızlı bozulma yatırımcıları şoke ederken, kredi piyasalarında denetim standartları sorgulanmaya başlandı; üst düzey borçlar nominal değerinin üçte biri fiyatına düşerken, alt seviyedeki borçlar neredeyse değersiz hale geldi.

Wall Street yatırımcıları için ciddi kayıp riski

Tricolor’un iflasının ardından First Brands’in çöküşü, Wall Street yatırımcıları için ciddi kayıp riski oluştururken, kurumsal borç piyasalarında daha geniş etkiler yaratabileceği endişelerini artırdı. Uzmanlar, bu büyük iflasın, ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle halihazırda dışa bağımlı olan otomotiv yedek parça sektörünü de olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.