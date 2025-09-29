  1. Ekonomim
Uzmanlar uyardı: Sinyal vermeyen telefonlar 90 gün içinde kapanacak

Bir yıl boyunca sinyal vermeyen telefonların IMEI numaraları askıya alınacak. Cihazlar 2025 sonunda kullanılmaz hale gelecek.

2024’te yürürlüğe giren düzenlemeye göre, bir yıl boyunca sinyal alınmayan akıllı telefonların IMEI numaraları BTK tarafından askıya alınıyor. 2025 boyunca hiç açılmayan cihazlar ise 31 Aralık’tan itibaren tamamen devre dışı kalacak. Uzmanlar, kullanıcıların sorun yaşamaması için telefonlarını en az bir kez açıp kapatmalarının yeterli olduğunu vurguluyor.

Eski telefonlar sinyal göndermezse IMEI’leri iptal olacak

Teknolojinin hızlı gelişmesi ve sık model değişimi nedeniyle eski telefonlar çekmecelerde veya raflarda unutulabiliyor. Ancak bir yıl boyunca sinyal göndermeyen cihazlar, IMEI numaralarını kaybederek çalışmaz hâle geliyor.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, cihazların sinyal gönderip IMEI’sini koruması için en az bir kez açılıp kapatılması gerektiğini vurguluyor. IMEI’si askıya alınan telefonların tekrar aktif hâle gelmesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuruda cihazın son kullanıcıya ait olduğu doğrulanıyor ve onaylanması durumunda IMEI yeniden tanımlanarak telefon kullanılabilir hâle geliyor.

