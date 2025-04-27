  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'li yetkili: İran görüşmelerinde anlaşma yolunda ilerleme sağlandı
Takip Et

ABD'li yetkili: İran görüşmelerinde anlaşma yolunda ilerleme sağlandı

ABD'li üst düzey yetkiliye göre, ABD-İran görüşmelerinde anlaşma yolunda "ilerleme sağlandı". Yetkili, görüşmelerin dördüncü turunun haftaya Avrupa'da yapılacağını söyledi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'li yetkili: İran görüşmelerinde anlaşma yolunda ilerleme sağlandı
Takip Et

ABD'li üst düzey bir yetkili, ⁠İran ile ABD'nin Umman'ın başkenti Maskat'taki görüşmesinin "olumlu ve verimli" geçtiğini söyleyerek, anlaşma yolunda ilerleme kaydedildiğini belirtti.

ABD'li üst düzey bir yetkili, ⁠İran ile ABD müzakerelerine ilişkin Axios'a konuştu.

"Anlaşma yolunda ilerleme kaydedildi"

Maskat'taki görüşmenin "olumlu ve verimli" geçtiğini söyleyen yetkili, "Daha yapılacak çok şey var. Ancak (bugün) anlaşma yolunda ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Üçüncü tur görüşmelerinin "doğrudan ve dolaylı" yapıldığını kaydeden yetkili, görüşmelerin dördüncü turunun ise haftaya Avrupa'da yapılacağını söyledi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, 3 Mayıs'ta üst düzey bir toplantı planlandığını belirtmiş, ancak müzakere yerine ilişkin bir bilgi paylaşmamıştı.

⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu Martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra 19 Nisan'da Roma'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Taraflar bugün de Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin aracılığında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem de üst düzey diplomatik görüşmelerin üçüncü turunu gerçekleştirmişti.

İran, liman faaliyetlerini İmam Humeyni Limanı'na yönlendirdiİran, liman faaliyetlerini İmam Humeyni Limanı'na yönlendirdiDünya
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki patlamaya ilişkin açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki patlamaya ilişkin açıklamaDünya
İran: ABD ile görüşmelerde genel ve ayrıntılı konularda anlaşmazlıklar sürüyorİran: ABD ile görüşmelerde genel ve ayrıntılı konularda anlaşmazlıklar sürüyorDünya
Dünya
Paris'in ünlü Şanzelize caddesinde patlama sesleri: Polis güvenlik çemberine aldı
Ünlü Şanzelize caddesinde patlama sesleri: Güvenlik çemberine alındı
Rusya: Moskalik suikastıyla ilgili bir Ukrayna ajanı gözaltına alındı
Rusya: Moskalik suikastıyla ilgili bir Ukrayna ajanı gözaltına alındı
Ras İsa Limanı’nda petrol sızıntısı: Husiler ABD’yi suçladı
Ras İsa Limanı’nda petrol sızıntısı: Husiler ABD’yi suçladı
Japonya'daki otel, İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü talep etti
Japonya'daki otel, İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü talep etti
İran, liman faaliyetlerini İmam Humeyni Limanı'na yönlendirdi
İran, liman faaliyetlerini İmam Humeyni Limanı'na yönlendirdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki patlamaya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki patlamaya ilişkin açıklama