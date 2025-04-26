Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki patlamaya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Bender Abbas Şehid Recai Limanı’ndaki patlama ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Bender Abbas Şehid Recai Limanı'ndaki patlama ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Bakanlık açıklamasında İran halkına taziyede bulunarak şu ifadelere yer verdi:
"İran’ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı’nda bugün (26 Nisan) meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."