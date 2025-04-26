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İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

 İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı 5'e, yaralı sayısı 700'e yükseldi.

Haber Merkezi
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İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama: Ölü ve yaralı sayısı artıyor
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İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralananların sayısının da 700'e yükseldiği bildirildi.

Yaralı sayısı artıyor

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan eyaletinin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, eyalete bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısının 700'e çıktığını bildirdi.

Hasanzade, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'e çıktığını aktardı.

Patlamadan sonra meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar halen devam ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Limanın bir kısmı zarar gördü

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 516'ya yükseldiği duyurulmuştu. Can kaybının da 4 olduğu açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.

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