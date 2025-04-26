  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri hakkındaki olumsuz haberlere tepki gösterdi
Takip Et

Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri hakkındaki olumsuz haberlere tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’na son verecek olası bir barış anlaşması hakkında yapılan olumsuz haberleri eleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri hakkındaki olumsuz haberlere tepki gösterdi
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, "Rusya-Ukrayna meselesinde ne kadar iyi bir anlaşma yaparsam yapayım, hatta tarihin en iyi anlaşması olsa bile, başarısız New York Times (NYT) bunu kötüleyecektir." ifadesini kullandı.

NYT'nin yazarı Peter Baker'ı eleştiren Trump, Baker'ın editör talimatı doğrultusunda Ukrayna'nın, Kırım da dahil olmak üzere topraklarını geri alması gerektiğini yazdığını belirterek, bu talebi "saçma" olarak nitelendirdi.

Trump, paylaşımında, "Bu hafif sıklet gazeteci neden Rusya'nın, (Eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde tek kurşun atmadan Kırım'ı işgal etmesine değinmiyor? Obama döneminde yapılanlara tek kelime eleştiri getirmedi, sadece Trump’ı hedef aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın savaşın sorumluluğu Biden'a ait

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın savaşın sorumluluğunun eski Başkan Joe Biden'a ait olduğunu, kendi döneminde Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeleri verilmesine karşın Obama yönetiminin sadece "çarşaf gönderdiğini" ileri süren Trump, "Bu, Biden’ın savaşı. Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla başlamazdı." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Trump, son günlerde Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine füze saldırıları düzenlediğine dikkati çekerek, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirme niyetinde olmadığı izlenimini verdiğini belirtti.

Trump, Putin'in farklı yöntemlerle, örneğin "bankacılık" ya da "ikincil yaptırımlar" yoluyla ele alınması gerektiği yorumunu yaptı.

"Çok fazla insan ölüyor!" diyen Trump, savaşın sona ermesi gerektiği mesajını yineledi.

Vatikan'da Papa Franciscus için cenaze töreni düzenlendiVatikan'da Papa Franciscus için cenaze töreni düzenlendiDünya
Dünyanın konuştuğu gerilimin ardından Trump, Papa'nın cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştüDünyanın konuştuğu gerilimin ardından Trump, Papa'nın cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştüDünya
Trump'tan Çin'e mesaj: Taviz gelmeden gümrük vergilerini düşürmeyeceğizTrump'tan Çin'e mesaj: Taviz gelmeden gümrük vergilerini düşürmeyeceğizKüresel Ekonomi

 

Dünya
Çin'in minerallerdeki hakimiyeti ABD'nin savunma sanayisini sarsıyor
Çin'in minerallerdeki hakimiyeti ABD'nin savunma sanayisini sarsıyor
İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama: Ölü ve yaralı sayısı artıyor
İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama: Ölü ve yaralı sayısı artıyor
Vatikan'da Papa Franciscus için cenaze töreni düzenlendi
Vatikan'da Papa Franciscus için cenaze töreni düzenlendi
Çin, Trump'ın tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha reddetti
Çin, Trump'ın tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha reddetti
Kanada’da 28 Nisan'da yapılacak seçimler ABD-Kanada ilişkileri üzerinden şekillenecek
Kanada’da 28 Nisan'da yapılacak seçimler ABD-Kanada ilişkileri üzerinden şekillenecek
ABD, Sırbistan’ın petrol sektörüne yaptırımları 2 ay daha erteledi
ABD, Sırbistan’ın petrol sektörüne yaptırımları 2 ay daha erteledi