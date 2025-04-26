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Trump, Papa'nın cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Trump, Papa'nın cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştü
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Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump'ın cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı.

İkilinin özel olarak görüştüğünü ve verimli bir tartışma yaptıklarını kaydeden Cheung, görüşmeye dair detayların açıklanacağını aktardı.

Ukrayna basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov toplantıya dair, "Toplantı düzenlendi ve sona erdi." dedi.

Nikiforov, görüşmenin detaylarına dair bilgi vermedi.

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