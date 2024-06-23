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ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA ile saldırı girişimi

Suriye'nin Humus ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse kimliği belirsiz bir kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.

Haber Merkezi
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ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA ile saldırı girişimi
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Suriye'nin Humus ilinde çöl bölgesindeki Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece geç saatlerde, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu.

Üste konuşlu ABD askerlerinin, İHA'yı üssün çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi. Humus'taki Tenef üssünde konuşlu ABD güçlerine 7 Nisan'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunulmuştu.

ABD ordusunun konuşlandığı üslere saldırı

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen İHA'lar, SİHA'lar ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor. İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

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