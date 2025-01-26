  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'nin yeni savunma bakanı yemin edip görevine başladı
Takip Et

ABD'nin yeni savunma bakanı yemin edip görevine başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın aday gösterdiği Pete Hegseth, yemin ederek ülkenin 29. savunma bakanı olarak göreve başladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin yeni savunma bakanı yemin edip görevine başladı
Takip Et

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Senatosu'nda dün yapılan oylamanın ardından bugün düzenlenen yemin töreniyle, Dışişleri Bakanı Rubio'dan sonra resmen görevine başlayan ikinci bakan oldu.

Ülkenin 29. savunma bakanı olan Hegseth, Senato'daki oylamada kendisine oy vererek eşitliği bozan ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance'e teşekkür etti.

Hegseth, yemin sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "savaşmak yerine caydırma" ilkesini benimseyeceklerini belirterek, ancak gerektiğinde düşmanı yok etmek için "ezici ve kararlı bir güç" ortaya koyacaklarını vurguladı.

Öte yandan Trump, Truth Social platformunda "Pete Hegseth'i tebrik ederim. Harika bir Savunma Bakanı olacak!" diye yazdı.

Pentagon'a liderlik edecek olan Hegseth için Senato'da yapılan oylama, 50-50'lik beraberlikle sonuçlanmış, aynı zamanda ABD Senatosu Başkanı olan JD Vance'ın oyuyla denge Hegseth'in lehine bozulmuştu.

Hegseth’in adaylığı ve hakkındaki iddialar tartışma yaratmıştı

Eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, Başkan Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterildikten sonra pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Ardından Hegseth’in işe alkollü gitme iddialarının yanı sıra ismi açıklanmayan bir kadının 2017'de California'daki bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu polise rapor ettiği ortaya çıkmıştı.

Cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunan Hegseth, 14 Ocak'ta Senatodaki onay oturumunda bir soruya verdiği yazılı cevapta, kendisini "cinsel saldırıyla suçlayan kadına 50 bin dolar ödediğini" itiraf etmişti.

Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.

İsrailli yetkililer: Trump MK-84 bombası engeline son verdiİsrailli Yetkililer: Trump MK-84 bombası engeline son verdiDünya

 

Trump: Orman yangınlarının yaşandığı Los Angeles'ın bombayla vurulmuş gibi!Trump: Orman yangınlarının yaşandığı Los Angeles'ın bombayla vurulmuş gibi!Dünya

 

Dünya
ABD'de Trump'ı tehdit eden kişi gözaltına alındı
ABD'de Trump'ı tehdit eden kişi gözaltına alındı
İsrailli yetkililer: Trump MK-84 bombası engeline son verdi
İsrailli yetkililer: Trump MK-84 bombası engeline son verdi
Senatodan Trump'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Noem'e onay çıktı
Senatodan Trump'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Noem'e onay çıktı
Beyaz Saray'dan esir takası açıklaması
Beyaz Saray'dan esir takası açıklaması
Zelenskiy'in Trump'ın girişimine destek
Zelenskiy'in Trump'ın girişimine destek
Yunanistan'da ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi
Yunanistan'da ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi