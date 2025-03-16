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ABD’yi hortum vurdu! Can kaybı 34’e yükseldi

ABD’nin Orta ve Güney bölgelerinde Cuma gecesi etkili olan hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi.

Haber Merkezi
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ABD’yi hortum vurdu! Can kaybı 34’e yükseldi
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ABD’nin Orta ve Güney bölgelerinde Cuma gecesi etkili olan hortumlarda can kaybı arttı. Birçok eyaleti yerle bir eden hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi. Michigan, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere 7 eyalette 250 binden fazla mülk elektriksiz kaldı.

Yetkililerden uyarı geldi

Yetkililer, Louisiana, Georgia, Tennessee ve Florida eyaletlerinde şiddetli fırtına beklendiğini bildirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise fırtınanın yol açacağı ani sellere ilişkin uyarılarda bulundu.

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