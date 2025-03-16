Tutuklu astrolog Hilal Saraç, Erdoğan ve Bahçeli'den özür diledi

Hilal Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şifa dileklerini ileterek, önceki paylaşımlarından dolayı özür diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'den af dileyen Saraç, devlet büyüklerine yönelik saygısızlıkların karşısında olduğunu vurguladı. Tutuklu astrolog, çocuklarına kavuşabilmek için yetkililerden yardım talep etti.

Hilal Saraç, 6 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bu paylaşımın ardından Saraç hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gözaltına alınan Saraç, aynı gün tutuklandı. Başsavcılık, Saraç'ın Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

Değerli devlet büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli hakkında Astrolog olarak daha önceki sağlık durumu tahminlerim ve paylaşımlarımdan dolayı özür dilerim. Sn. Devlet Bahçeli’ye yüce Allah’tan şifalar diliyorum. — Hilal Saraç Official (@hilalsarac_) March 15, 2025

Çocuklarına kavuşmak istediğini belirtti

Tutuklu yargılanan Hilal Saraç, 42 gün sonra yaptığı açıklamada, Bahçeli ve Erdoğan'dan yardım isteyerek, çocuklarına kavuşmak istediğini belirtti. Saraç, ''Değerli devlet büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli hakkında Astrolog olarak daha önceki sağlık durumu tahminlerim ve paylaşımlarımdan dolayı özür dilerim. Sn. Devlet Bahçeli'ye yüce Allah'tan şifalar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

"Evlatlarıma kavuşmak istiyorum"

Bir diğer paylaşımında da Erdoğan'dan da özür dileyen Saraç, şunları sözlerine ekledi:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den özür diliyorum. Devlet büyüklerimize karşı yapılan saygısızlıkların karşısında olduğumun bilinmesini isterim. Evlatlarıma kavuşmak istiyorum, devlet büyüklerimizin yardımını talep ediyorum.

6 Şubat'taki paylaşımında, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin astrolojik bir tahminde bulunan Saraç, şunları yazdı:

'Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi medikal astroloğuysam ki öyleyim, kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın aman, ben var diyorsam vardır. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence.'

Saraç, devlet büyüklerinden yardım talep ederek, 'Evlatlarıma kavuşmak istiyorum, devlet büyüklerimizin yardımını talep ediyorum' dedi.