Bakan Bayraktar: Irak ile petrol ve gazda üretim, iletim ve ticarette potansiyeli hayata geçirme fırsatlarını değerlendirdik

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Görüşmelerde Türkiye ile Irak arasındaki elektrikteki enterkonneksiyon kapasitesinin, ticaretin artırılması, yenilelenebilir enerji yatırımlarının gündeme geldiği belirtildi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, ziyareti kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdülgani, Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile görüştüğünü belirterek, “Petrol ve doğal gaz sektörlerinde üretim, iletim ve ticaret alanlarındaki yüksek potansiyeli hayata geçirmek üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirdik” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’tayız.



İlk olarak Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Hayan Abdülgani ile bir görüşme gerçekleştirdik.



Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin yanı sıra liderlerimizin ortaya koyduğu ticaret… pic.twitter.com/Y6qAb5s69U — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 16, 2025

Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin ile bir araya geldik.



Bölgesel gelişmeleri, bunların kısa ve orta vadede ülkelerimize ve enerji sektörüne yansımalarını ele aldık.



Kalkınma Yolu Projesi’nin bir enerji yolu olarak da değerlendirilmesinin ve bu çerçevede iş… pic.twitter.com/46OuOOYqOL — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 16, 2025

Bakan Bayraktar’ın ziyareti kapsamında Irak Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüşme bulunuyor. Irak’ta üretilen petrolün Türkiye üzerinden satışı için mevcut boru hattından akışın başlamasına yönelik olarak son zamanlarda temaslar yoğunlaşmıştı.

Irak Hükümeti, Bölgesel Yönetim Hükümeti ve Türkiye arasında bu konuda pürüzler büyük oranda giderilse de akış için henüz bir işaret verilmemişti.