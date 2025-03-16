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Bakan Bayraktar: Irak ile petrol ve gazda üretim, iletim ve ticarette potansiyeli hayata geçirme fırsatlarını değerlendirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak’ta enerji ve Kalkınma Yolu projeleri dahil iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine yönelik temaslarda bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar: Irak ile petrol ve gazda üretim, iletim ve ticarette potansiyeli hayata geçirme fırsatlarını değerlendirdik
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ANKARA (EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Görüşmelerde Türkiye ile Irak arasındaki elektrikteki enterkonneksiyon kapasitesinin, ticaretin artırılması, yenilelenebilir enerji yatırımlarının gündeme geldiği belirtildi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, ziyareti kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdülgani, Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile görüştüğünü belirterek, “Petrol ve doğal gaz sektörlerinde üretim, iletim ve ticaret alanlarındaki yüksek potansiyeli hayata geçirmek üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirdik” dedi.

Bakan Bayraktar’ın ziyareti kapsamında Irak Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüşme bulunuyor. Irak’ta üretilen petrolün Türkiye üzerinden satışı için mevcut boru hattından akışın başlamasına yönelik olarak son zamanlarda temaslar yoğunlaşmıştı.

Irak Hükümeti, Bölgesel Yönetim Hükümeti ve Türkiye arasında bu konuda pürüzler büyük oranda giderilse de akış için henüz bir işaret verilmemişti.

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