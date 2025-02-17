AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem oldu.
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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 10.49'daki depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-17
Saat:10:49:47 TSİ
Enlem:36.52222 N
Boylam:25.57194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7YucuVkkj6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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