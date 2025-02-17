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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 10.49'daki depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.

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